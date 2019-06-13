США обвинили Иран в атаке на танкеры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон возлагает ответственность за атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе на Иран, передает РИА Новости.

Он добавил, что это мнение правительства США и отметил, что Иран должен понести ответственность.

В связи с инцидентом Помпео обвинил Иран в эскалации ситуации, что, по его словам, создает угрозу международному миру и безопасности.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.