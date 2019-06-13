Турция обиделась на США из-за письма про С-400

США поступили недопустимо, разгласив содержание письма, направленного Турции в связи с ее закупкой у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

По его словам, послание исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана для министра обороны Турции Хулуси Акара «не соответствует духу союзнических отношений», а его передача в СМИ для публикации — «недопустима для серьезных государственных дел». Пресс-секретарь отметил, что сейчас Анкара готовит свой ответ.

В то же время вопрос обучения турецких пилотов в США и поставок истребителей F-35 все еще обсуждается, эту тему президенты двух стран поднимут на полях саммита G20 в Японии 29 июня, отметил он. Калын также понадеялся, что Пентагон прекратит использовать С-400 как предлог для отказа от поставок самолетов, поскольку иначе отношениям стран будет нанесен серьезный ущерб в долгосрочной перспективе.