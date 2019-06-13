Вашингтон продлил санкции против Беларуси

Режим санкций США в отношении Беларуси продлен еще на год. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Поясняется, что в Беларуси «недостаточно укрепились необходимые демократические институты, что наносит вред политике Вашингтона». Кроме того, действия и политика некоторых членов правительства Беларуси представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США, также отмечено в сообщении.

Напомним, антибелорусские санкции были введены администрацией США в 2006 году и с тех пор продлеваются каждый год.