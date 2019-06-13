Тимошенко: Зеленский поможет Украине догнать Польшу

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новые украинские власти могут помочь стране догнать Польшу за пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тимошенко напомнила, что, по данным Всемирного банка, Украина отстала от Польши на 50 лет по уровню ВВП на душу населения. Однако ситуация может измениться.

По ее мнению, нагнать упущенное поможет новый глава Украины Владимир Зеленский и правительство.

«Если пять лет снова ничего не делать, как предыдущие, то мы можем отстать от нее на всю жизнь», — добавила Тимошенко.