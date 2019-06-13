Пенсионер из Азербайджана ранил полицейского в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего уроженца Азербайджана, который при попытке скрыться от судебных приставов ранил полицейского. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, 10 июня мужчина, чей долг по кредитным платежам составлял около 100 тысяч рублей, попытался на своем авто скрыться от судебных приставов.

При этом он «зацепил» сотрудника ГИБДД, который порезался разбитым стеклом от двери машины. Отмечается, что следующие полгода должник может провести за решеткой. Есть и более мягкий вариант — до 200 тысяч рублей штрафа.