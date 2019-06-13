«У нашего 82-летнего пациента, несмотря на перенесенную 7 лет назад открытую операцию на сердце, возникло очень серьезное сужение на замененном прежде клапане. Учитывая сопутствующие болезни, общую слабость и большой риск, связанный с повторной открытой операцией, мы решили оперировать больного инвазивным путем - установить клапан без остановки сердца. В связи с наличием тромба в так называемом левом ушке предсердия операцию путем проникновения через вену было делать невозможно, а потому провели более сложную операцию на клапане – прокалывая сердце через вершину левого желудочка» , - рассказывает доктор Узеир Рагимов.

По словам врача, операция длилась полтора часа: «Жалобы нашего больного на сердечную недостаточность быстро спали на нет. Эта редко применяемая в мировой практике операция (perkutan mitral valve in valve) была первой в нашей стране. И теперь у нас уже возможно проводить не только операции аортального клапана, но и другие клапанные операции».

В результате последних достижений медицины в стране, как и во всем мире, человеческая жизнь продлевается, что безусловно вызывает у людей пожилого возраста болезни сердечных клапанов. И особо следует отметить аортальные клапаны у пожилых людей, расположенные между левым желудочком и выходящей из сердца и распределяющей кровь по всем органам аортой. Подобные открытые операции на сердце рискованны как в связи с общим их состоянием и сопутствующими болезнями, так и перенесенными ранее операциями грудной клетки. В Европе для решения этой проблемы уже более 10 лет проводятся закрытые операции, когда путем проникновения через вену в ноге размещаются так называемые биопротезные клапаны (операция TAVİ). Эта операция уже несколько лет успешно проводится и в нашей стране.

Но добраться до клапанов между ушками и желудочками сложно, поэтому подобные вмешательства в этих клапанах очень трудны. В последние годы в мире начаты операции по изменению этих клапанов безоперационным путем. Сложность операции заключается в том, что добраться непосредственно до этих клапанов невозможно. Это осуществляется путем проникновения через вену в ноге и открытия отверстия в перегородке между ушками (картина А), или же путем небольшой операции прокалывается вершина левого желудочка, откуда проникают в ушко (картина В). Такие операции делаются в мире все чаще.