Обновленный кроссовер Mercedes-Benz уже в Баку

В начале текущего года был обновлен немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe.

Кроссовер оснащен спортивной передней панелью и эволюционной «контурной решеткой с алмазными блоками». Последняя окружена рестайлинговыми светодиодными фарами с характерными дневными ходовыми огнями.

Узнаваемый стиль прослеживается и сзади, несмотря на появление новых задних фонарей и спортивной двойной выхлопной системы. Мы также можем заметить новый задний диффузор и множество хромированных деталей.

В салоне водителей ожидает новое рулевое колесо с обновленными элементами управления. Кроссовер также получил многофункциональную сенсорную панель, которая пришла на замену кнопочной системе управления информационно-развлекательными функциями.

Прием заказов на новинки начались уже сейчас, но вот купить в Азербайджане их можно будет только в начале августа 2019 года.

Для заказа автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Autostar Kaukasus

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00