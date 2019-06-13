Напряженность на Ближнем Востоке подталкивает рост цен на нефть

Стоимость нефти эталонных марок продолжает подниматься после существенного повышения накануне из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Аналитики прогнозируют, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок, сообщает MarketWatch.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,38 (на 0,62%) - до $61,69 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повышаются на $0,18 (на 0,34%) - до $52,46 за баррель.