Трамп объявил об очередной громкой отставке

Президент США Дональд Трамп объявил, что очередной высокопоставленный член его администрации уходит в отставку. Свой пост в конце июня покинет пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп в Twitter сообщил, что Сандерс вернется «домой» – в Арканзас, выразив при этом надежду, что она будет «баллотироваться на пост губернатора» штата.

Сандерс заявила, что «хотела бы проводить больше времени» со своими детьми. Она заверила, что продолжит «беспрекословно поддерживать президента», передает РИА «Новости».

Сандерс – уже второй пресс-секретарь Трампа за время его президентства. В 2017 году в отставку ушел Шон Спайсер. Всего администрацию покинули уже нескольких десятков чиновников разного уровня.