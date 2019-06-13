Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным

По данным следствия, Мути в декабре 2010 года предоставила поддельную справку о болезни в театр Верди в городе Порденоне, где должна была выступать.

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме сроком на полгода из-за фальшивой медицинской справки в 2010 году, сообщает ТАСС.

После этого она вылетела в Санкт-Петербург, где приняла участие в благотворительном ужине с Путиным.

Руководство театра обратилось в суд, уличив Мути в предоставлении поддельной справки и потребовав возместить выплаченный Мути гонорар. Согласно решению суда, актриса сможет избежать тюремного заключения, если выплатит театру неустойку в размере 30 тысяч евро.

Актриса уже принесла извинения. Она заявила, что не могла выступить перед зрителями из-за ларингофарингита, а на ужине в Санкт-Петербурге говорить не было необходимости.