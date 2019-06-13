В Баку в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отдела Сабунчинского районного управления полиции, задержан житель поселка Маштага Вугар Алиев, подозреваемый в культивации наркосодержащих растений и их сбыте, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, в ходе осмотра в трех теплицах общей площадью 1800 квадратных метров во дворе принадлежащего Алиеву дачного дома были обнаружены выращенные путем культивации 7 190 конопляных кустов общим весом 1 тонна 104 кг.

В.Алиев признался, что посадил наркотики с целью их сбыта.

Во время обыска в теплицах была также обнаружена высушенная марихуана весом 5 кг 100 г.

Собранные по факту материалы направлены в следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.