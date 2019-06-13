Премьеры Индии и Пакистана не стали общаться друг с другом в Бишкеке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и его пакистанский коллега Имран Хан не проводили встреч и не беседовали друг с другом в Бишкеке, куда оба лидера прибыли для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По их данным, премьеры Индии и Пакистана не обменялись даже традиционными любезностями друг с другом во время неофициального ужина, который дал в четверг в честь гостей президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

В преддверии саммита ШОС ряд региональных СМИ сообщил, что в кулуарах встречи или перед ее началом может состояться неформальная беседа Моди и Хана. Ранее премьер-министр Пакистана обратился с письмом к премьер-министру Индии, в котором отметил, что Исламабад готов начать переговоры с Нью-Дели по всем сложным двусторонним вопросам.

Однако, как сказал в четверг журналистам первый замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале, премьер министр Моди на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что для начала переговоров с Пакистаном Исламабад должен предпринять реальные шаги против террористических группировок, которые нашли убежище на пакистанской территории. "Пакистан должен создать атмосферу, свободную от терроризма, но на данном этапе мы не видим, чтобы это происходило. Мы ожидаем, что Исламабад предпримет конкретные меры", - процитировал Гокхале слова Моди.

Между Индией и Пакистаном в последние месяцы сохраняется напряженность, начавшаяся из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которой погибли более 40 человек. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за теракт. 26 февраля ВВС Индии нанесли воздушный удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля над Кашмиром произошел воздушный бой между истребителями двух стран. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили истребители друг друга.