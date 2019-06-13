Женщина-водитель устроила смертельное ДТП в Огузе
В Огузе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает Report.
Согласно информации, автомобиль Hyundai (государственный регистрационный номер 99-HK-779), за рулем которого находилась 50-летняя Эльнара Агакеримова, ехал из Баку в Шеки.
На территории Огуза машина врезалась в дерево. В результате Агакеримова и женщина, имя которой пока не известно, скончались на месте ДТП. Другие пассажиры Hyundai – 41-летний Заман Хадыев, 51-летняя Малахат Хадыева и 9-летний Заки Хадыев госпитализированы в тяжелом состоянии.
В связи с фактом ведется расследование.