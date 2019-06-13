Флора Керимова в рекламном ролике «Эфридола» Фото; Видео
Народная артистка Азербайджана Флора Керимова снялась в рекламном ролике обезболивающего препарата «Эфридол». В данном ролике известная певица представила зрителям лекарство производства Италии.
Интересно то, что народная артистка сама испытала на себе данное обезболивающее средство и, убедившись в эффективности лекарства, согласилась сняться в ролике. Тем самым Флора Керимова подтвердила действие препарата.
Отметим, что «Эфридол» помимо сильнодействующего воздействия на травматическую, зубную, головную, суставную, мышечную боли и нервную систему, имеет и противовоспалительное, жаропонижающее и профилактическое свойства.
«Эфридол» - спасение от болей!