Интересно то, что народная артистка сама испытала на себе данное обезболивающее средство и, убедившись в эффективности лекарства, согласилась сняться в ролике. Тем самым Флора Керимова подтвердила действие препарата.

Отметим, что «Эфридол» помимо сильнодействующего воздействия на травматическую, зубную, головную, суставную, мышечную боли и нервную систему, имеет и противовоспалительное, жаропонижающее и профилактическое свойства.

«Эфридол» - спасение от болей!