10 миллионов долларов частных иностранных инвестиций выделено на проекты малого и среднего бизнеса

Международная инвестиционная компания Объединенных Арабских Эмиратов Omni World Holdings Limited вложит инвестиции для реализации потенциальных проектов в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) Азербайджанской Республики.

В связи с этим 13 июня состоялась встреча представителей Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Omni World Holdings Limited, на которой были обсуждены возможности сотрудничества. В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством и Omni World Holdings. Документ был подписан Орханом Мамедовым, председателем правления Агентства, и Эриком Альфредом Шайером, председателем Omni World Holdings limited.

Основываясь на документе, Omni World Holdings Limited будет инвестировать в страну для реализации потенциальных проектов в разных сферах экономики, таких как туризм, сельская промышленность, информационные технологии и здравоохранения.

Omni World Holdings Limited рассматривает инвестиции в размере 10 миллионов долларов в качестве первоначальных для вложения в проекты в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) Азербайджана.

В целом, основываясь на Меморандуме о взаимопонимании, Агентство и Omni World Holdings Limited для поощрения малого и среднего предпринимательства планируют осуществлять сотрудничество в сфере поощрения МСП, в области финансов, взаимовыгодных проектов, управления проектов и т.д.

«В результате целенаправленных реформ президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране существуют доступные бизнес и инвестиционная среда, - заявил председатель правления Агентства Орхан Мамедов. - Привлечение иностранных инвесторов имеет большое значение с точки зрения диверсификации экономики, в том числе, развития малого и среднего бизнеса».

В свою очередь, председатель Omni World Holdings Limited Эрик Альфред Шайер отметил, что «в Азербайджане придается особое значение развитию малого и среднего предпринимательства и в этой сфере проводятся различные мероприятия».

«Omni World Holdings Limited проявляет интерес к проектам малого и среднего предпринимательства в Азербайджане», - отметил он.