Азербайджан стал "платформой" Евразии десятки миллионов грузов через Баку
Строительство железной дороги Ляки-Габала будет завершено к концу года, сказал начальник отдела по тарифной политике и маркетингу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Али Гасымов на конференции в рамках 18-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» в Баку. По словам начальника отдела, работы по прокладке железных дорог продолжатся до середины следующего года. По железной дороге планируется запустить поезда швейцарской компании Stadler.
Весть, конечно, радостная. Строительство новой железнодорожной линии внесет вклад в улучшение туристической инфраструктуры и облегчение доступа к туристическим объектам. Куда приятнее ехать в Габалу на поезде, чем трястись часами в автобусе и даже в легковом автомобиле. Да что там автотранспорт, новый поезд сможет вполне благополучно конкурировать даже с самолетами AZAL. Но эта информация как-то растерялась на конференции среди других, более масштабных проектов, которые ждут транспортный сектор нашей страны.
Главным же среди обсуждаемых в ходе мероприятия вопросов стал Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и условия наращивания грузоперевозок по нему. И это понятно, данный маршрут связывает между собой чуть ли не полмира и за ним будущее международных пассажиро- и грузоперевозок. ТМТМ – это транспортный коридор, призванный связать Китай и Центральную Азию со странами ЕС транзитом через территорию прикаспийских стран – Азербайджана и Казахстана и морского сообщения через Каспийское море. И вовсе не случайно поэтому, что участниками и партнерами Международной ассоциации ТМТМ являются железнодорожные и морские управления (администрации), логистические компании из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Китая, Турции, Украины, Польши, Румынии.
Дабы четко представить себе, что из себя представляет Транскаспийский международный транспортный маршрут, приведем скромную статистику. Уже сегодня ТМТМ объединяет 6 сетей железных дорог, более 51 тыс. километров железнодорожного полотна, более чем 255 тыс. вагонов, склады и терминалы общей площадью 2 млн квадратных метров, 6 морских портов, 81 подразделение флота (паромы, сухогрузные суда, баржи). Только казахстанское АО «Ак Бидай – Терминал» (дочерняя компания АО «НК «Продкорпорация») по итогам своей деятельности за 5 месяцев текущего года через зерновой терминал в порту г. Актау перевалило почти 402 тыс. тонн зерна. Правда, часть этого груза отправлена по иранскому маршруту, но большая часть все же пошла по ТМТМ.
Но это отгрузка только одной компанией. Маршрут запущен недавно, а по словам заместителя генсекретаря Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Лейлы Батырбековой, по итогам текущего года общий объем перевозок по ТМТМ может составить уже 1,9 млн тонн. Только экспорт из Казахстана должен вырасти на 0,8 млн тонн. При этом экспорт зерновых должен вырасти на 150 тыс. тонн, каменного угля - на 150 тыс. тонн, нефтепродуктов - на 300 тыс. тонн и серы - на 150 тыс. тонн. А по данным «РЖД-Партнер», планируется привлечь больше грузов из Китая, включая механизм субсидирования из Ляньюньгана, Сианя и других портов на Востоке страны, для развития контейнерных перевозок по этому маршруту.
При этом развитие маршрута связано с созданием фидерных перевозок (перевозки небольшими судами) между портами Актау и Баку и дальнейшим запуском регулярного контейнерного поезда со станции Алтынколь в Батуми. Регулярные фидерные перевозки на Каспийском море осуществляются и сегодня. В частности, каждую среду фидерные перевозки осуществляются из порта Актау в порт Алят (Баку), а каждую субботу из порта обратно. Кроме того, организованы контейнерные поезда по маршрутам: Китай – Азербайджан/Грузия, Китай – Румыния, Китай – Украина/Польша, Китай – Турция, Китай – Италия.
Маршрут только заработал, а Азербайджан уже получает свои дивиденды. В первом квартале этого года доходы страны от перевозки грузов в рамках международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) увеличились на 4,3% и составили 156,5 млн манатов. А ведь давно уже на этом маршруте не отмечалось роста перевозок. А рост, в свою очередь, диктует необходимость совершенствования инфраструктуры. В Гяндже и на таможенном посту «Красный мост» планируется создать новые логистические центры, в будущем число этих центров будет расти. В стране будут созданы транзитные и логистические центры, соответствующие каждому региону.
Например, в Аляте уже создается свободная экономическая зона. Кстати, территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.
А тем временем Всемирный банк и госструктуры Азербайджана приступили к подготовке проектов по развитию другого международного транспортного коридора - Север-Юг. Об этом заявила директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. И если ТМТМ, являющийся важной составной частью коридора Восток-Запад, предназначен для соединения Западной Европы с Китаем через Азербайджан, то транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. И вновь в центре Азербайджан. Этот коридор должен объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. И трудно даже представить, как в скором будущем через точку пересечения этих двух мощных транспортных магистралей через Баку будут ежегодно транспортировать десятки миллионов различных грузов в обоих направлениях - во все концы Евразии.