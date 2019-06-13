Строительство железной дороги Ляки-Габала будет завершено к концу года, сказал начальник отдела по тарифной политике и маркетингу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Али Гасымов на конференции в рамках 18-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» в Баку. По словам начальника отдела, работы по прокладке железных дорог продолжатся до середины следующего года. По железной дороге планируется запустить поезда швейцарской компании Stadler.

Весть, конечно, радостная. Строительство новой железнодорожной линии внесет вклад в улучшение туристической инфраструктуры и облегчение доступа к туристическим объектам. Куда приятнее ехать в Габалу на поезде, чем трястись часами в автобусе и даже в легковом автомобиле. Да что там автотранспорт, новый поезд сможет вполне благополучно конкурировать даже с самолетами AZAL. Но эта информация как-то растерялась на конференции среди других, более масштабных проектов, которые ждут транспортный сектор нашей страны.

Главным же среди обсуждаемых в ходе мероприятия вопросов стал Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и условия наращивания грузоперевозок по нему. И это понятно, данный маршрут связывает между собой чуть ли не полмира и за ним будущее международных пассажиро- и грузоперевозок. ТМТМ – это транспортный коридор, призванный связать Китай и Центральную Азию со странами ЕС транзитом через территорию прикаспийских стран – Азербайджана и Казахстана и морского сообщения через Каспийское море. И вовсе не случайно поэтому, что участниками и партнерами Международной ассоциации ТМТМ являются железнодорожные и морские управления (администрации), логистические компании из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Китая, Турции, Украины, Польши, Румынии.

Дабы четко представить себе, что из себя представляет Транскаспийский международный транспортный маршрут, приведем скромную статистику. Уже сегодня ТМТМ объединяет 6 сетей железных дорог, более 51 тыс. километров железнодорожного полотна, более чем 255 тыс. вагонов, склады и терминалы общей площадью 2 млн квадратных метров, 6 морских портов, 81 подразделение флота (паромы, сухогрузные суда, баржи). Только казахстанское АО «Ак Бидай – Терминал» (дочерняя компания АО «НК «Продкорпорация») по итогам своей деятельности за 5 месяцев текущего года через зерновой терминал в порту г. Актау перевалило почти 402 тыс. тонн зерна. Правда, часть этого груза отправлена по иранскому маршруту, но большая часть все же пошла по ТМТМ.

Но это отгрузка только одной компанией. Маршрут запущен недавно, а по словам заместителя генсекретаря Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Лейлы Батырбековой, по итогам текущего года общий объем перевозок по ТМТМ может составить уже 1,9 млн тонн. Только экспорт из Казахстана должен вырасти на 0,8 млн тонн. При этом экспорт зерновых должен вырасти на 150 тыс. тонн, каменного угля - на 150 тыс. тонн, нефтепродуктов - на 300 тыс. тонн и серы - на 150 тыс. тонн. А по данным «РЖД-Партнер», планируется привлечь больше грузов из Китая, включая механизм субсидирования из Ляньюньгана, Сианя и других портов на Востоке страны, для развития контейнерных перевозок по этому маршруту.