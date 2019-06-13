Президент сказал: «Надо!», юристы ответили: «Есть!»

Необходимость осуществления судебно-правовых реформ с целью повышения эффективности и укрепления объективности в рассмотрении дел в суде, а также в целом во всей правовой деятельности, назрела давно. Это понимали и сами юристы, и общественность страны. Точки над i расставил апрельский 2019 года указ президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Об углублении реформ в судебно-правовой системе».

Учитывая важность и политическую оправданность данного распоряжения главы государства, было решено объединить всех имеющих отношение к правовой сфере – юристов, судей, адвокатов, депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов - на одной площадке, а именно на интернет-портале www.e-huquq.az.

В то же время портал www.e-huquq.az может выступать как независимый информационный источник по всем судебно-правовым вопросам для всех слоев населения.

Основные направления деятельности сайта www.e-huquq.az:

- освещение деятельности судебных и правоохранительных органов, а также реформ, осуществляемых в этой сфере;

- публикация статей и интервью с юристами и общественными деятелями для повышения правовых знаний граждан и правовой осведомленности общества в целом;

- информация о важных правовых, политических и других нововведениях как в Азербайджане, так и во всем мире.