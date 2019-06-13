«Не в интересах Тегерана сегодня обострять подобными инцидентами отношения как с арабскими странами, так и с США», - объяснил haqqin.az свою позицию Мухаммед Салех .

Напомним, что госсекретарь администрации Трампа, выражая мнение американской администрации, заявил, что данные разведки указывают на причастность Ирана к нападению на танкеры. Однако каких-либо конкретных доказательств вины Ирана он при этом не привел.

«США не хотят военного конфликта с Ираном. Целью американцев является иранский режим, а не иранское государство и народ. В Вашингтоне понимают, что войной они не смогут достичь главной цели - сместить теократический режим в Тегеране. Угроза войны только консолидирует иранское общество, отодвинув внутренний конфликт общества с властью на второй план и выдвинув на первый - внешнюю угрозу», - убежден египетский политолог.

Пока в арабским мире нет ответа на вопрос: кто именно предпринял атаки на танкеры в Оманском заливе. Среди обсуждаемых версий – показательная акция союзников Ирана –хуситов. В 2018 году хуситы уже осуществили подобную атаку на два саудовских танкера в акватории Красного моря. А недавно они же с применением беспилотников атаковали в Саудовской Аравии аэропорт города Джизан.

Независимо от разных версий, аналитики сходятся в одном: нынешний инцидент с танкерами чрезвычайно опасен для всего мира, так как практически все страны региона, особенно нефтедобывающие, состоят в официальных и неофициальных, не всегда дружелюбных по отношению друг к другу военных блоках. И в случае войны все страны Ближнего Востока, включая Израиль, могут быть втянуты в масштабный вооруженный конфликт.

При детальном анализе этот инцидент, казалось бы, не отвечает интересам основных игроков в регионе, в том числе Израиля и США. Однако вполне возможно, что взаимные обстрелы и атаки на плавсредства - дело рук каких-то авантюрных сил в регионе Персидского залива. Судя по вопиющему инциденту с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в дипломатической миссии в Турции, такая безответственная и радикальная сила действует в Эр-Рияде. Власти Саудовской Аравии явно обеспокоены продвижением Ирана в Ближневосточном регионе: Тегеран методично строит шиитскую дугу вглубь Ближнего Востока, укрепляет позиции шиитов в Бахрейне и на востоке Саудовской Аравии. А во власти в Эр-Рияде имеются радикальные силы, которые способны на авантюру, с тем чтобы разжечь полномасштабную войну между США и Ираном.

«Почему-то арабские радикальные силы надеются, что сами они останутся в стороне от конфликта континентального масштаба, однако остаться нейтральными в войне США и их арабских союзников против Ирана вряд ли кому удастся. Война придет на территорию всех стран - от границ Азербайджана и Турции до Египта и Израиля», - не сомневается Салех.