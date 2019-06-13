США отправили в Турцию истребители

В Турции на аэродром города Конья прилетели истребители F-15 Strike Eagle из 48-го авиакрыла ВВС США, базирующегося на британской авиабазе Лейкенхит, пишет Defence Blog со ссылкой на сообщение Пентагона.

Согласно информации, американская авиация примет участие в учениях ВВС НАТО "Анатолийский орел 2019". Маневры призваны повысить способность союзников и партнеров альянса эффективно реагировать на региональные кризисы и укрепить собственную безопасность.

Издание отмечает, что развертывание американских истребителей происходит на фоне ухудшения отношений между США и Турцией из-за покупки последней российских С-400.