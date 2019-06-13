Хуситы снова атаковали Саудовскую Аравию

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар с беспилотных летательных аппаратов по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, передает йеменский телеканал Al Massira.

Как сообщает саудовское агентство печати со ссылкой на заявление возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции, система ПВО и ВВС королевства перехватили пять беспилотников, которые собирались обстрелять также город Хамис-Мушаит.

Уточняется, что авиасообщение с аэропортом не нарушено.

Отметим, что 12 июня хуситы подвергли аэропорт города Абха ракетному обстрелу. По информации аравийской коалиции, снаряд попал в зал прилета, причинив материальный ущерб. Пострадали 26 человек. На текущей неделе хуситы совершили по меньшей мере четыре нападения на объекты в Саудовской Аравии.