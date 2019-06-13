Турция пообещала ответить США в случае введения санкций

Турция даст США зеркальный ответ в случае ввода против Анкары санкций из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

По его словам, никто не может давать Турции указания, как ей действовать: "США должны отказаться от такого поведения. Все обеспокоены этим. Как далеко это может зайти? Если США предпримут шаги против нас, то мы вынуждены будем сделать то же самое".

Отметим, что ранее турецкая сторона неоднократно подчеркивала, что не откажется от покупки С-400. В свою очередь, США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение. Вашингтон не раз угрожал Анкаре тем, что задержит или отменит процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.