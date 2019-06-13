Супруга эк-игрока российского хоккейного клуба СКА, а ныне тренера вратарей петербургского хоккейного клуба Максима Соколова была жестоко убита в собственном доме. Женщине перерезали горло. В преступлении подозревают одного из ее сыновей, пишет NEWSru.com.

По данным портала 47news, рассматривается несколько версий. Согласно одной из них, на 45-летнюю супругу голкипера Ирину напал ее 18-летний сын Максим Соколов-младший, который сам является вратарем хоккейного клуба СКА-1946. По другой версии, резню устроил младший сын - 15-летний Арсений.

Испуганный Арсений прибежал к соседям и сообщил, что в его доме брат пошел с ножом на мать. Мужчины из соседнего дома отправились на место и увидели умершую женщину с перерезанным горлом, а рядом с ней истекающего кровью молодого человека. Он госпитализирован.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Как сообщает областной Следком, по подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний Арсений.

По одной из версий, Арсений, увидев мать, попытался добить брата и несколько раз ударил его ножом в грудь. Тот выжил и сейчас находится в реанимации. Оружие и отпечатки переданы на экспертизу.