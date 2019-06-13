Генерал обвинил своего шурина, а суд оправдал
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу бывшего шурина начальника Главного управления полиции на транспорте генерал-майора Эмина Шекинского Фарида Юсуба, обвиняемого в присвоении чужого имущества, незаконном переходе государственной границы и использовании фальшивых документов.
На процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова адвокат обвиняемого Шахла Гумбатова выступила с ходатайством о проведении нового судебного следствия.
В своем выступлении она заявила, что обвинения в адрес ее подзащитного не обоснованы и суть их не ясна. Адвокат отметила, что государственный обвинитель в своих обвинениях не опирался на доказательства.
«Несмотря на то, что моему подзащитному было предъявлено обвинение в предварительном преступном сговоре с группой лиц, неизвестна его роль в данном преступлении. Имя Фарида Юсуба упоминается лишь один раз – он принимал участие в процессе незаконного выезда из страны Гюльнары Шекинской. То есть, он, будучи за границей постоянно давал ей советы по интернету. Однако в материалах уголовного дела нет ни одного доказательства – ни одной телефонной записи, ни записей бесед в социальных сетях и мессенджерах.
Государственный обвинитель в своем выступлении заявил, что вина Фарида Юсуба доказана его показаниями. Допрошенные по делу свидетели заявили, что они вообще Фарида Юсуба не знают», - заявила адвокат.
Адвокат добавила, что в показаниях потерпевшего на этапе следствия много противоречивых моментов, а также не была обеспечена его явка в суд.
«Поэтому его показания не могут быть расценены как неопровержимое доказательство»,- сказала адвокат.
Шахла Гумбатова добавила, что вина ее подзащитной не была доказана и попросила оправдать его. Фарид Юсуб также поддержал выступление своего адвоката.
После совещания судья отклонил ходатайство о повторном судебном расследования и объявил свой вердикт, согласно которому Фарид Юсуб был оправдан из-за того, что не была доказана его вина.
Более того, судья вынес особое постановление в отношении следователя Управления по борьбе с организованной преступностью МВД за процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия.
Стоит также отметить, что государственный обвинитель просил суд приговорить Фарида Юсуба к лишению свободы сроком на 8 лет.
Напомним, что Гюльнара Шекинская обвиняется в краже 60 тысяч манатов, принадлежащих ее супругу Э.Шекинскому. Г.Шекинская и ее дети - Гамида, Марьям, Надия и Джавахир Шекинские - незаконно пересекли государственную границу. Г.Шекинская, ее брат Ф.Юсуб и глава Миграционного центра Азербайджана Аловсат Алиев были объявлены в розыск. Еще несколько человек были арестованы по обвинению в содействии побегу Гюльнары Шекинской и подготовке поддельных документов.
Ф.Юсубов, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, был задержан за рубежом и передан Азербайджану. Он обвиняется по статьям 177.3.2 (кража в крупном размере), 320.1 (фальсификация официальных документов) и 318.2 (незаконное пересечение границы Азербайджанской Республики).