Генерал обвинил своего шурина, а суд оправдал

Отдел информации 12:45

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу бывшего шурина начальника Главного управления полиции на транспорте генерал-майора Эмина Шекинского Фарида Юсуба, обвиняемого в присвоении чужого имущества, незаконном переходе государственной границы и использовании фальшивых документов. На процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова адвокат обвиняемого Шахла Гумбатова выступила с ходатайством о проведении нового судебного следствия.

В своем выступлении она заявила, что обвинения в адрес ее подзащитного не обоснованы и суть их не ясна. Адвокат отметила, что государственный обвинитель в своих обвинениях не опирался на доказательства. «Несмотря на то, что моему подзащитному было предъявлено обвинение в предварительном преступном сговоре с группой лиц, неизвестна его роль в данном преступлении. Имя Фарида Юсуба упоминается лишь один раз – он принимал участие в процессе незаконного выезда из страны Гюльнары Шекинской. То есть, он, будучи за границей постоянно давал ей советы по интернету. Однако в материалах уголовного дела нет ни одного доказательства – ни одной телефонной записи, ни записей бесед в социальных сетях и мессенджерах. Государственный обвинитель в своем выступлении заявил, что вина Фарида Юсуба доказана его показаниями. Допрошенные по делу свидетели заявили, что они вообще Фарида Юсуба не знают», - заявила адвокат.