Хасан Роухани: «США – угроза региону и миру»

США своей агрессивной политикой угрожают безопасности ближневосточного региона и всего мира. Об этом заявил в пятницу президент Ирана Хасан Роухани в Бишкеке, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.

«Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные правила, используя финансовые и военные возможности, реализует агрессивные подходы и представляет серьезную угрозу региону и миру», - сказал он.

Вашингтон принуждает международное сообщество к нарушению резолюции Совета Безопасности ООН о нормализации торговых отношений с Ираном, заявил Роухани.

«Иран, согласно 15 докладам МАГАТЭ, выполнил все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД], но, к сожалению, США в одностороннем порядке вышли из соглашения. Они принуждают другие стороны и страны к нарушению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 о нормальных торговых отношениях с Ираном», - сказал Роухани.

Он также обратился к остальным участникам СВПД, призвав их «как можно скорее выполнить свои обязательства, чтобы Тегеран мог реализовать экономические интересы, которые заложены в соглашении».«СВПД является важным достижением многосторонней дипломатии, - сказал Роухани. - При наличии политической воли можно решить любые проблемы путем диалога, а не санкциями или войной», - указал Роухани.