Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Телеграм-канал Mash, понятой по делу Голунова по имени Алексей просит у полиции помощи — по его словам, его якобы преследуют неизвестные.

Хотя инцидент с арестом российского журналиста-расследователя базирующегося в Латвии онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова завершился со счастливым концом, жизнь понятых, присутствовавших при его задержании, в настоящее время полна "приключений".

Телеграм-канал отмечает, что к дому Алексея нагрянули четверо неизвестных и долго стучали в дверь. Незваным гостям не открыли, они пошли к соседям. Показали какие-то корочки, однако не представились. Интересовало их только одно, где сейчас Алексей.

Не получив ответа, неизвестные уехали. Алексей, испугавшись, позвонил в полицию. Те отвезли его в ближайшее ОВД. Пока Алексей общался с полицейскими, родственники сообщили, что искатели вернулись и снова стоят перед подъездом.

Сейчас экс-понятому очень страшно, он боится возвращаться домой и просит его защитить.

Отметим, что по делу Ивана Голунова проходили два лжесвидетеля. Судьба второго до сих пор неизвестна.

Напомним, Ивана Голунова приговорили к домашнему аресту по обвинению в незаконном обороте наркотиков, однако спустя день министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о невиновности журналиста, уголовное дело было прекращено. Вчера же указом президента РФ Владимира Путина генерал-майоры полиции Юрий Девяткин и Андрей Пучков, отдавшие распоряжение о задержании журналиста, были уволены из органов внутренних дел.