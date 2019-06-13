Синоптики рассказали о жаре и ливнях в Азербайджане
В субботу, 15 июня, на территории Азербайджана ожидается теплая погода, однако местами снова пройдут дожди и даже град, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Так, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление повысится с 754 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 30-35%.
На пляжах Баку и Апшерона умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным, температура морской воды составит 21-24 градуса.
В некоторых северных и западных районах Азербайджана вечером ожидаются дожди, местами ливневые, грозы и град. Западный ветер временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.