Синоптики рассказали о жаре и ливнях в Азербайджане

В субботу, 15 июня, на территории Азербайджана ожидается теплая погода, однако местами снова пройдут дожди и даже град, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 30-35%.

На пляжах Баку и Апшерона умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным, температура морской воды составит 21-24 градуса.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана вечером ожидаются дожди, местами ливневые, грозы и град. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

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