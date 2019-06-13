Синоптики рассказали о жаре и ливнях в Азербайджане

В субботу, 15 июня, на территории Азербайджана ожидается теплая погода, однако местами снова пройдут дожди и даже град, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.



Так, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным.