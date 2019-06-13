Скончалась вдова Абульфаза Эльчибея
В Турции скончалась вдова экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халима Алиева.
Информацию об этом на своей странице в соцсети Фейсбук распространил бывший премьер-министр Панах Гусейн.
В Турции скончалась вдова экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халима Алиева.
Информацию об этом на своей странице в соцсети Фейсбук распространил бывший премьер-министр Панах Гусейн.
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