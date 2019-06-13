В связи с этим в Баку состоялась церемония открытия рейса, на которой выступили посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев.

С сегодняшнего дня низкобюджетная авиакомпания Buta Airways открывает прямой рейс на популярный курорт Грузии – Батуми, сообщает собственный корреспондент haqqin.az, который стал пассажиром этого рейса.

«Открытие новых рейсов способствует налаживанию более тесных отношений не только в сфере туризма, но и бизнеса. Мы рассчитываем, что этот рейс будет востребован не только в летний период, но и круглый год», - сказал дипломат, отметив, что туризм является одним из главных направлений, способствующих узнаваемости стран.

Посол отметил, что отношения двух стран динамично развиваются и есть большой туристический потенциал между Азербайджаном и Грузией.

Вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев указал, что открытие этого рейса сыграет важную роль в развитии туризма.

«Этот рейс открывает новый этап в еще большем сближении двух народов», - сказал он.

Он отметил, что все открывшиеся рейсы Buta Airways очень популярны.

«Первый рейс в Батуми полностью заполнен, что свидетельствует о том, что и этот рейс будет популярным направлением», - сказал он.

Полет из Баку в Батуми продолжался 1 час 15 минут. В аэропорту Батуми пассажиров первого рейса авиакомпании Buta Airways встречали мэр Батуми Лаша Комахидзе, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, другие официальные лица и представители СМИ.

На церемонии встречи мэр Лаша Комахидзе заявил журналистам, что это большой шаг не только в развитии отношений между городами, но и в расширении туризма.

«Вместо многочасовых переездов у граждан есть возможность за полтора часа прилететь в Батуми и отдохнуть», - сказал он.

Батуми станет вторым направлением лоукостера в Грузии, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Тбилиси.

Минимальный тариф по направлению Баку-Батуми (BUS), как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).

Полеты будут совершаться два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте (по тарифам «Бюджет» и «Стандарт»), а также в офисах продаж авиакомпании (по тарифу «Супер»).

Будучи лоукостером, в минимальном тарифе «Бюджет» такие дополнительные услуги как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций. Тариф «Супер», доступный для покупки в офисах продаж, включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту. Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.