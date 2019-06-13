Власти Китая намерены развивать отношения с Ираном вне зависимости от изменений международной и региональной обстановки, заявил на встрече с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель КНР Си Цзиньпин.

"Вне зависимости от изменений в международной и региональной обстановке, Китай намерен совместно с Ираном прикладывать усилия для поддержания стабильного развития китайско-иранских отношений", - передает ТАСС слова главы китайского государства.

"Китай поддерживает сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. А также желает усилить координацию с Ираном в ООН, ШОС и других международных организациях для совместной защиты базовых норм международного права, принципов многосторонности, а также для отстаивания общих интересов развивающихся стран мира, в том числе КНР и Ирана", - указал Си Цзиньпин.

Отметим, что саммит ШОС проходит 14 июня в Бишкеке. В состав организации входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите примут руководители Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.