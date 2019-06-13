Сербия приготовилась к вторжению в Косово?

Сербия введет свои войска в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов, заявил в интервью «Известиям» глава МИД страны Ивица Дачич.

«Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать, и Сербия готова к этому», — заявил Дачич, поблагодарив при этом Россию за политическую поддержку в вопросе Косова и Метохии и выразив надежду, что к Москве не придется обращаться за помощью.

Отметим, что столкновения сербского населения с полицией Косово начались 28 мая, после того как спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.