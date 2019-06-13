В азербайджанских школах прозвенел последний звонок

В общеобразовательных учреждениях Азербайджана сегодня прозвенел «последний звонок». В нынешнем году выпускниками IX классов стали 113 815 учащихся, XI классов – 80 514, вечерних школ – 674 учащихся.

В 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ при Управлении образования по Баку окончат 28 993, XI классы - 19 786 человек.

В связи с окончанием очередного учебного года министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об организации торжественных мероприятий во всех общеобразовательных учебных заведениях и поручил одновременно обеспечить безопасность всех празднующих.

Сам министр отправился в сельскую школу Губадлинского района имени Марага Алиева, чтобы лично поздравить выпускников из семей вынужденных переселенцев.