Министр Рамин Гулузаде рассказал haqqin.az об опасностях и безопасности

В последние годы финансово-банковский сектор представляет новые услуги, создающие добавленную стоимость. Стремительно развиваются мобильный банкинг и интернет-банкинг. Появляются онлайн-банки. Расширяется внедрение технологий в финансовом секторе (финтех). Рынок финтех неизменно растет, годовой рост в среднем составляет 22,2%. Прогнозируется, что в 2023 году объем этого рынка достигнет 305 миллиардов долларов США. В то же время возрастают инвестиции в эту сферу. В 2018 году объем инвестиций, вложенных в финтех-компании, составил примерно 112 миллиардов долларов США.

- Господин министр, наш первый вопрос связан со стремительным ростом финансовых технологий в мире. Интересно, в чем заключаются основные причины развития?

- Вы правы в том, что в последние годы эти технологии стремительно развиваются. Этому есть несколько причин. Во-первых, они являются незаменимым средством упрощения доступа к финансовым услугам, повышения эффективности финансовых услуг, предоставления услуг, создающих добавленную стоимость. Все знают, что в основе интернет-банкинга, мобильного банкинга лежат информационные технологии.

Во-вторых, сектор информационных технологий и сам стремительно развивается, возникают новые тренды. Такие инновативные технологии, как искусственный интеллект, большие данные, «Интернет вещей», облачные вычисления, блокчейн, совершают революционные изменения в финансовом секторе. В настоящее время технологии блокчейн превратились в глобальный феномен. В связи с внедрением этих технологий формируются новые механизмы. Во многих странах мира уже реализуются пилотные проекты по межбанковским операциям через блокчейн.

А в-третьих, из года в год расширяется использование финансовых услуг посредством интернета, мобильных телефонов. В настоящее время более 4 миллиардов людей (57% населения Земли) являются интернет-пользователями, более 5 миллиардов (67%) пользуются мобильными телефонами. Примерно половина пользователей мобильных телефонов используют смартфоны. Фактически, большинство этих пользователей являются потенциальными пользователями финансовых услуг. То есть, на рынке финансовых услуг есть большая масса потенциальных клиентов. Финтех, объединяющий финансы и технологии, играет важную роль в привлечении этих клиентов.

Согласно отчетам международных компаний, в 2018 году 72% связей с банками было осуществлено через мобильные и онлайн средства. Традиционные банки уже сокращают число своих филиалов и оказывают услуги онлайн-банкинга. Есть даже банки, которые работают исключительно онлайн.

Неслучайно, что в ноябре 2018 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил важность использования финтех-возможностей для достижения целей устойчивого развития и создания для этого глобальной рабочей группы.

Развитие и внедрение финансовых технологий важно и для нашей страны. Они являются основным средством для цифровой трансформации банков. Внимание к этой сфере в нашей стране растет из года в год. Как известно, в середине мая в Баку был проведен крупный саммит по финансовым технологиям. В мероприятии приняли участие представители более 100 международных организаций и влиятельных компаний. А в конце мая состоялся саммит международного значения MONEX. Все это очень важно для формирования финтех-экосистемы в нашей стране.

- Сегодня в мире на многие финансовые организации совершаются кибератаки. Какая работа проводится в сфере внедрения финансовых технологий и кибербезопасности?

- Как вы отметили, сегодня во всем мире вопрос кибербезопасности превратился в серьезную проблему. Внедрение финансовых технологий, наряду с преимуществами, создает проблемы и риски, связанные с кибербезопасностью, конфиденциальностью данных.

Согласно оценкам, 25% всех кибератак направлено против банков и других организаций, оказывающих финансовые услуги.

Статистика гласит, что финтех-компании подвергаются киберопасностям в 300 раз чаще, чем другие компании. По этой причине крайне важно уделить данной сфере особое внимание.

Неслучайно, что объем мирового рынка систем и услуг по обеспечению кибербезопасности в финансовой сфере ежегодно растет. Ожидается, что 2022 году он составит 24,3 миллиарда долларов США.

По этой причине в нашей стране кибербезопасность в финтех-решениях должна стоять на первом плане. Здесь надо рассматривать решение проблем как на законодательном, так и на технологическом уровне.

В последние годы в Азербайджане проводится целенаправленная работа по усовершенствованию единой государственной политики в сфере информационной безопасности, в том числе кибербезопасности, и созданию инфраструктурных компонентов информационной безопасности. Уже достигнуты определенные результаты.

Азербайджан еще в 2008 году подписал Конвенцию Совета Европы «О киберпреступности», а в 2009-м ратифицировал ее. В 2009 году мы также присоединились к Конвенции «О защите лиц при автоматизированной обработке персональных данных». В то же время в целях борьбы с киберпреступлениями внесены соответствующие изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Кроме того, в «Национальной стратегии по развитию информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014-2020 годы» обеспечение информационной безопасности поставлено в качестве основной задачи.

В 2012 году был издан указ Президента Азербайджанской Республики «О мерах по усовершенствованию деятельности в сфере информационной безопасности» в целях выполнения основных задач в области информационной безопасности, защиты национальных информационных ресурсов и предотвращения угроз. Этим указом были созданы Государственное агентство специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны и Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Действующий с 2008 года при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Технический комитет по стандартизации «Информационно-коммуникационные технологии» (ТК 05) подготовил 18 национальных стандартов по информационной безопасности, которые прошли государственную регистрацию в соответствующем порядке.

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий выступает в нашей стране качестве координационной структуры – национальный CERT (cert.az). Эта структура также осуществляет деятельность в направлении защиты личных данных.

С целью обеспечения системности этой деятельности министерство и соответствующие структуры совместно разработали стратегию кибербезопасности Азербайджанской Республики. Стратегия охватывает 2019-2024 годы. Считаем, что с принятием этого документа будут осуществлены комплексные меры по обеспечению кибербезопасности в нашей стране, обеспечена защита критических структур, информационных систем в различных областях, в частности, в секторе финансов. Также будет развиваться рынок киберстрахования.

- Привлекаются ли местные страховые компании к этой сфере?

- Киберстрахование применяется для защиты рисков компаний и отдельных лиц. В последние годы растет число тех, кто использует киберстрахование. Сфера кибербезопасности является специфической областью, и оценка рисков в этой области очень важна. И поэтому развитие этой сферы должно постоянно находиться в центре внимания. Необходимо проведение исследований для формирования рынка киберстрахования в нашей стране, а также просветительских мероприятий для внедрения хорошего опыта.

- Какая поддержка оказывается финтех-стартапам?

- Формирование инновационной экосистемы в нашей стране является одной из важнейших задач, стоящих перед нами.

Кластер финансовых технологий также является важной составной частью этой экосистемы. Поэтому именно эта сфера деятельности находится в центре внимания министерства. Мы оказываем поддержку проводимым в этой области мероприятиям. При поддержке министерства в стране уже проведен ряд мероприятий в связи с блокчейном. Как я уже отмечал, при организации министерства состоялся крупный Финтех-саммит. Также был проведен саммит MONEX, одним из основных организаторов было министерство.

В рамках Финтех-саммита между Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Центральным банком, Палатой по надзору за финансовыми рынками, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и Ассоциацией банков Азербайджана был подписан Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве. В документе нашли отражение такие важные вопросы, как координация деятельности по внедрению финансовых и цифровых технологий и расширению их использования в стране, осуществление совместных мер для финтеха и создания реестра стартапов в этом формате и обеспечения доступа различных субъектов экономики к этому реестру, организация просветительских мероприятий для повышения финансовой доступности финтех-стартапов, финансирование инновационных проектов в направлении финансовых технологий, в том числе, защита данных в банковском секторе, обеспечение кибербезопасности, использование услуг дата-центра при оказании современных финансовых услуг, усиление и поддержка сотрудничества между финтех-стартапами и крупными финансовыми компаниями, а также банками, развитие цифрового банкинга и т.д.

В нашей стране также есть необходимость в формировании экосистемы финтех-стартапов. Министерство уже несколько лет помогает стартапам в реализации их бизнес-идей. Проект «От идеи к бизнесу», воспринятый молодежью с большим интересом, является одним из примеров этого. В конце мая-начале июня в Баку впервые был проведен Фестиваль инноваций (ИнноФест). Цель фестиваля – придание массовости инновационным инициативам, усиление формирования экосистемы стартапов.

Созданное указом Президента Азербайджанской Республики Агентство по инновациям в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий также будет оказывать активную поддержку этим процессам. Министерство заинтересовано в этом и поддерживает выдвигаемые инициативы.

Отмечу, что обладающий международными сертификатами безопасности TIER 3, ISO 20000 и ISO 27001 дата-центр ООО AzInTelecom является технической поддержкой этим процессам в направлениях технологий блокчейн, облачных технологий, обработки больших данных. Таким образом, банковско-финансовая система нашей страны может использовать услуги дата-центра в этой области.

Мы и впредь продолжим оказывать поддержку мероприятиям, связанным с финансовыми технологиями, формированию и развитию финтех-стартапов.