В Баку мать и дочь выбросились с десятого этажа

Сегодня в Баку произошло самоубийство. Проживавшие в Ени Ясамале женщина и ее 18-летняя дочь, личности которых пока не установлены, выбросились с десятого этажа дома, в котором проживали.

По словам очевидцев, вначале выбросилась девушка, за ней последовала мать.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров, скорая помощь была вызвана в 12:29. Прибывшие на место происшествия врачи лишь констатировали смерть матери и дочери.

В связи с произошедшим ведется расследование.