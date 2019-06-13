Туркменбаши стреляет по мишеням с велосипеда видео
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета, сообщила русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Отмечается, что после полуночи он отдал приказ об оперативном приведении войск национальной армии в состояние боеготовности. По тревоге подняли личный состав воинских частей. Боевые самолеты и вертолеты направились в учебно-тренировочный центр.
После окончания учений Бердымухамедов сел на велосипед и без промаха выстрелил по трем мишеням.
Президент Туркменистана регулярно демонстрирует подчиненным навыки стрельбы из различных видов оружия.