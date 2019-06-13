Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета, сообщила русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Отмечается, что после полуночи он отдал приказ об оперативном приведении войск национальной армии в состояние боеготовности. По тревоге подняли личный состав воинских частей. Боевые самолеты и вертолеты направились в учебно-тренировочный центр.

После окончания учений Бердымухамедов сел на велосипед и без промаха выстрелил по трем мишеням.

Президент Туркменистана регулярно демонстрирует подчиненным навыки стрельбы из различных видов оружия.