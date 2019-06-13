Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Подразделения британских сил специального назначения могут получить новый круг задач, который будет включать в себя противостояние России, сообщает The Guardian.

По данным газеты, в спецназе разработан план по реструктуризации, получивший название "Концепция специальных операций". Он должен в скором времени поступить на рассмотрение в кабинет министров. В его основе лежит идея о том, что природа военных действий в современном мире меняется, и прямые военные столкновения уступают место неявным конфликтам между государствами.

Как пишет The Guardian, на прошлой неделе начальник Генштаба ВС Великобритании Марк Карлтон-Смит заявил, что такие государства, как Россия, занимаются дезинформацией и ведут подрывную деятельность, в том числе в киберпространстве. Такая деятельность не несет прямой угрозы жизням людей, но влияет на экономики, условия жизни и способы мышления, указывает газета.