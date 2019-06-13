Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил выпускников средних школ страны, а также учителей, родителей и всех работников системы образования с окончанием учебного года.

По случаю окончания учебного года глава образовательного ведомства разместил на своей странице в Facebook поздравительное послание к выпускникам.

«Вы нацелены на будущее с новыми мечтами. Новый жизненный путь дарит вам шанс объединить воедино ваши цели и возможности. И, несмотря на то, что ваши жизненные пути разойдутся, их главной задачей будет служение Родине, народу, людям.

Я уверен, что свой вклад в избранный вами путь внесут полученные знания и навыки, избранная гражданская позиция и ценности. Для нас ценен и незаменим каждый из вас! Желаю вам успехов на новом жизненном этапе!», - отметил министр образования страны.