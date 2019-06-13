В Нахчыване торжественно проводили турецких военных Фото; видео
Сегодня состоялась торжественная церемония проводов личного состава Вооруженных сил Турции, участвовавшего в совместных азербайджано-турецких тактических учениях «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Выступивший на церемонии заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Эльман Оруджев отметил, что учения прошли на высоком уровне, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и патриотизм.
В ходе мероприятия участникам учений были вручены подарки.
Личный состав, вооружение и военная техника ВС Турции, передвигаясь из погранично-пропускного пункта Садарак через мост «Умид» над рекой Араз, вернулись в места постоянной дислокации.