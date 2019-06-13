Эмин Рустамов организовал собственное похищение «Роснефть», долги и футбольные ставки
Муж сотрудницы "Роснефти" Элины Рустамовой - Эмин Рустамов организовал собственное похищение, чтобы жена заплатила за него выкуп.
Как сообщают российские СМИ, причиной стало то, что женщина не давала ему денег на футбольные ставки.
Согласно информации, сотрудница судебного департамента "Роснефти" Анастасия Рустамова прибежала в полицию 17 мая. Заплаканная девушка рассказала, что у неё требуют выкуп за похищенного супруга Эмина. Ему даже угрожают отрезать гениталии – если только она не найдёт до полуночи 520 тысяч рублей. Преступник был вооружен кавказским акцентом и, по-видимому, очень опасен.
Опера предложили согласиться на выкуп, – они решили взять похитителя во время передачи. Деньги долго собирать не пришлось – женщина зарабатывает весьма неплохо.
«В час "Х" встретились на заправке – Настя, кусая губы, отдала похитителю пакет и вдруг увидела неподалёку своего Эмина, который вальяжным шагом шёл по улице и разглядывал, что происходит на заправке. В этот момент Настя вспомнила про обширные долги мужа и всё поняла. Выяснилось, что у Эмина накопились долги примерно во всех букмекерских конторах Москвы – а денег их закрыть не было. Настя в бизнес-молодость супруга не верила и инвестировать в него не торопилась. Тогда он подговорил своего друга похитить его – за вознаграждение», - говорится в сообщении.