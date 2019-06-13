Как сообщают российские СМИ, причиной стало то, что женщина не давала ему денег на футбольные ставки.

Согласно информации, сотрудница судебного департамента "Роснефти" Анастасия Рустамова прибежала в полицию 17 мая. Заплаканная девушка рассказала, что у неё требуют выкуп за похищенного супруга Эмина. Ему даже угрожают отрезать гениталии – если только она не найдёт до полуночи 520 тысяч рублей. Преступник был вооружен кавказским акцентом и, по-видимому, очень опасен.

Опера предложили согласиться на выкуп, – они решили взять похитителя во время передачи. Деньги долго собирать не пришлось – женщина зарабатывает весьма неплохо.

«В час "Х" встретились на заправке – Настя, кусая губы, отдала похитителю пакет и вдруг увидела неподалёку своего Эмина, который вальяжным шагом шёл по улице и разглядывал, что происходит на заправке. В этот момент Настя вспомнила про обширные долги мужа и всё поняла. Выяснилось, что у Эмина накопились долги примерно во всех букмекерских конторах Москвы – а денег их закрыть не было. Настя в бизнес-молодость супруга не верила и инвестировать в него не торопилась. Тогда он подговорил своего друга похитить его – за вознаграждение», - говорится в сообщении.