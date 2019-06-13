Китай обвинил Запад в поддержке оппозиции

Китай винит Запад в открытой поддержке протестующих в Гонконге. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, его слова опубликованы на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнул, что западные страны используют безответственные заявления, а некоторые политиканы открыто поддерживают противников законопроекта об экстрадиции. Он подчеркнул, что события в Гонконге являются исключительно внутренними делами Китая. По мнению Гэна, права и свободы, которыми пользуются жители Гонконга, полностью защищены в соответствии с законами.

На акции протеста в Гонконге вышли миллион человек. Митинги стали крупнейшими с 1997 года.