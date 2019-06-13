Генеральный директор магистрального интернет провайдера, связывающего Азербайджан с международной интернет сетью, компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев на прошедшем в Баку бизнес-форуме ЕС-Азербайджан рассказал о программе Azerbaijan Digital HUB, реализуемой компанией AzerTelecom, о возможностях, создаваемых данной программой для устойчивого развития ИКТ-сектора страны, а также о процессах цифровой трансформации в современных условиях.

Выступая в качестве докладчика на панели «Связь» (Connectivity), организованной в рамках форума, посвященной темам ИКТ, транспорта и логистики, Фуад Аллахвердиев отметил, что компания AzerTelecom уже более 10 лет функционирует в секторе ИКТ и в настоящее время реализовывает программу Digital HUB для превращения Азербайджана в Цифровой центр. Он отметил, что реализация программы Digital HUB направлена на строительство устойчивой инфраструктуры в сфере ИКТ, развитие телекоммуникационного сектора в стране, создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией, который пройдет через Азербайджан, реализацию проектов в области ИКТ и, как следствие, превращение нашей страны в Региональный Цифровой Центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.

Фуад Аллахвердиев отметил, что в рамках программы реализуется проект Транскаспийская магистраль по прокладке фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном, для чего подписано и утверждено соответствующее межгосударственное соглашение между двумя странами. Он отметил, что программа ”Digital HUB" внесет важный вклад в развитие как сектора ИКТ, так и других сфер не-нефтяного сектора страны, создаст условия для привлечения европейского и американского контентов в страну и его транспортировки в Азию, создаст новые рабочие места, привлечет глобальные ИКТ-компании в Азербайджан, станет важной основой для внедрения инноваций.

Отметим, что состоявшийся 13 июня бизнес-форум ЕС-Азербайджан был организован в рамках сотрудничества Представительства Евросоюза в Азербайджане с Германо-Азербайджанской торговой палатой и Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO).