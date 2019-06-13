Азербайджан и Россия договорились о разделе водных ресурсов Самура

На заседании были обсуждены вопросы по разделу водных ресурсов реки Самур между двумя странами, экологические и другие вопросы, определены меры, которые должны быть осуществлены до следующей встречи.

В Баку прошло XVI заседание азербайджано-российской совместной комиссии по разделу водных ресурсов трансграничной реки Самур, сообщает ОАО Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана.

По окончании заседания был подписан двусторонний протокол. По соглашению, заседание комиссии проходит дважды в год.

На заседании под руководством заместителя председателя ОАО мелиорации и водного хозяйства, сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны Закира Гулиева, приняли участие представители ОАО, МИД, Министерства экологии и природных ресурсов, Госкомитета по вопросам имущества и Государственной пограничной службы.

Напомним, что комиссия была создана на основании соглашения, подписанного 3 сентября 2010 года "О сотрудничестве в сфере эффективного использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур между правительствами Азербайджана и РФ".