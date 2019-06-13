США покончили с политическим кризисом в Молдове

Демократическая партия Молдовы согласилась разблокировать доступ к правительственным зданиям республики. Решение было принято после визита в офис партии посла США Дерека Хогана, сообщил ТАСС источник в руководстве ДПМ. Официально об этом было объявлено 14 июня в 17:30 по московскому времени.

Таким образом, политический кризис в Молдове, вызванный нежеланием ДПМ передать власть новому кабинету Майи Санду, должен разрешиться. Демократы до последнего надеялись, что Вашингтон поддержит их в противостоянии с президентом Молдовы Игорем Додоном, парламентским большинством и правительством Санду, сформированным Партией социалистов и блоком Acum, рассказал собеседник ТАСС. Однако поддержки американцев ДПМ не получила.

8 июня молдавские социалисты договорились с Acum выступить против ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка. В итоге парламент возглавила лидер социалистов Зинаида Гречаный, правительство — одна из лидеров Acum Санду. Демократы пожаловались в Конституционный суд, который признал решения неконституционными. Додона отстранили от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра от ДПМ Павел Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента. Однако Додон счел это узурпацией власти и отменил указ Филипа.

Россия, США и Евросоюз поддержали решения молдавских депутатов. Однако руководство ДПМ не признало новые парламент и правительство и заблокировало входы в госучреждения.