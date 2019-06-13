В Петербурге задержаны теневые банкиры из Азербайджана, пишет издание «Фонтанка».

13 июня оперативники «банковского» отдела экономической полиции провели серию обысков по следам Росфинмониторинга. В результате следствием Центрального района было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК – «Незаконная банковская деятельность». Троих подозреваемых задержали до решения суда о мере пресечения.

Двое задержанных оказались выходцами из Азербайджана, третий из Молдовы. Им вменили обналичивание около 130 миллионов рублей под 14,5 процента, при которых за шесть месяцев прошлого года они заработали 18 миллионов рублей. При этом используя подставную фирму ООО «Стандарт».

Выдача наличных коммерсантам шла через неформальный офис, расположенный в сотне метров от Московского вокзала – в доме №30 по Лиговскому проспекту.