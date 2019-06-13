Завершился чемпионат мира по оптимизации траектории космического полета, проводимого в мае-июне нынешнего года. В чемпионате принимали участие передовые университеты и космические агентства мира.

В этом году в соревновании участвовали 73 команды, в число которых входят НАСА, Европейское космическое агентство, Германский центр авиации и космонавтики, Французская корпорация Thales, оказывающая услуги в области авионики и кибербезопасности. Азербайджан вошел в топ-20 команд, добившихся высоких результатов.

Нашу страну на этом чемпионате представляла команда «TM» Центра исследований и разработок (ЦИР) ОАО «Азеркосмос». Несмотря на то, что ЦИР участвовал в чемпионате только во второй раз, он сумел успешно решить задачу, поставленную перед участниками. ЦИР занял 18-е место, оставив позади опытные команды, представляющие такие престижные университеты и агентства, как Московский государственный университет, Индийская академия наук, Китайская академия наук, Корейский институт передовых технологий (KAIST), Сиднейский университет, Калифорнийский государственный политехнический университет и т.д.

Со списком команд вы можете ознакомиться по ссылке: https://gtocx.jpl.nasa.gov/gtocx/teams/

С рейтингом команд вы можете ознакомиться по ссылке https://gtocx.jpl.nasa.gov/gtocx/leaderboard

О чемпионате мира по оптимизации траектории

Согласно условиям чемпионата 2019 года, участники должны были построить оптимальную траекторию для колонизации 100 000 звезд нашей галактики с минимальным расходом топлива. Первоначально, для построения траектории было дано пять ракет и возможность выпускать по три ракеты с каждой колонизированной звезды. Несмотря на то, что период обращения Солнца вокруг центра галактики составляет в среднем 230 миллионов лет, миссию требовалось завершить за 90 миллионов лет.

Анимацию траекторий полета звезд можно посмотреть в следующем видео: