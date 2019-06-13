Круизы по Каспию задерживаются

Между тем долгожданный круизный лайнер должен был готов к навигации в 2019-го, но, как отметили в МРП, по ряду причин произошло отставание от графика на целый год.

Первое на Каспии круизное судно «Петр Великий», строящееся строится на судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области, предполагается спустить на воду летом 2020 года. Основные работы на судне завершены на 90% работ и сейчас идет отделка внутренних помещений. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Московского речного пароходства (МРП) Александр Филиппов.

Напомним, что в конце 2017 года председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (Каспар) Рауф Велиев и генеральный директор ОАО Московское речное пароходство (МРП) Константин Анисимов подписали в Баку меморандум о сотрудничестве по круизному судоходству в Каспийском регионе с использованием нового круизного пассажирского судна проекта «Петр Великий». Соглашение предусматривало совместную деятельность по изучению и выработке оптимальных маршрутов круизных пассажирских судов, таких как порты Черного моря - внутренние водные пути РФ - Астрахань - порты Каспийского моря; Москва - Баку; Астрахань - Махачкала - Баку; Баку - Энзели - Ноушехр - Туркменбаши - Актау - Астрахань и другие порты.

Судоходные предприятия двух стран договорились вести подготовку совместных инвестиционных проектов, в том числе по эксплуатации круизного пассажирского лайнера и постройке новых судов для развития морского туризма по запланированным маршрутам. И уже в конце 2019 года должны были начаться морские туры российского круизного лайнера в Баку.

Но, как теперь пояснил Филиппов, заказчиком строительства и правообладателем на эксплуатацию лайнера «Петр Великий» является Московское речное пароходство, а потому после сдачи в эксплуатацию корабль в течение следующего года будет совершать рейсы по маршруту Астрахань - Баку и из других российских городов. А с 2021 года начнутся рейсы из Каспийского региона в Черное море.

То есть когда, наконец, лайнер обретет условленное соглашением с Азербайджаном круизное назначение, непонятно. И это при задержке спуска его на воду аж на год.

Зато отмечается, что четырехпалубный лайнер по уровню оснащенности и комфортности будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту предусмотрены рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны, бары, солнечные палубы с бассейном и джакузи и др. Пока, однако, всем этим будут пользоваться российские пассажиры и туристы.