«Это сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер», - заявил Трамп, приведя в качестве аргумента видео, на котором иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с атакованного в Оманском заливе танкера.

Президент США Дональд Трамп уверен, что за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе стоит Иран. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox.

Американский президент уверен, что на магнитной мине на видео написано «Иран», подчеркнув, что США воспринимают это нападение «не с легким сердцем».

«Они нация террора, и они сильно изменились с тех пор, как я стал президентом, скажу я вам», - добавил глава Белого дома.

Видеозапись предоставил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) капитан Билл Урбан. По его словам, на видео запечатлены военные Корпуса стражей исламской революции.

Ранее иранский министр иностранных дел Джавад Зариф вслед за представителем в постпредстве при ООН заявил о необоснованности обвинений американских властей в морской диверсии.