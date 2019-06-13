Баку приветствует решение административного суда французского города Гренобль об аннулировании незаконных «соглашений» - т.н. «хартий о дружбе», заключенных между департаментом Дром с сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом говорится заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Министерство иностранных дел приветствует решение Гренобльского административного суда Франции аннулировать незаконные соглашения между департаментом Дром и незаконным сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, а также между коммунами Бур-Ле-Валанс, Валанс, Бур-Де-Пеаж и так называемыми административными структурами сепаратистского режима, созданными на территориях оккупированных азербайджанских городов Шуша, Ханкенди и Ходжавенд», - отмечается в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана подчеркивает, что аналогичное решение о признании недействительными незаконных документов, подписанных между органами местного самоуправления Франции и сепаратистским режимом, действующим на оккупированных азербайджанских территориях, ранее было принято и административным судом Сержи-Понтуаз.

«Эти решения являются еще одним проявлением верховенства закона, неукоснительного выполнения международных обязательств. Любая незаконная деятельность, в том числе пропаганда незаконных режимов обречена на провал. Только в соответствии с международным правом и требованиями международного сообщества, усилия по разрешению конфликта могут принести в наш регион мир, развитие и процветание», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.