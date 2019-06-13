Эрдоган: Турция ответит на провокации армии Асада

По словам турецкого лидера, Анкара даст четкий ответ на обстрелы наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе.

Турция не оставит без ответа провокации армии Башара Асада на северо-западе Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Стамбуле перед отлетом в Душанбе.

«Продолжение обстрелов и бомбежек зоны деэскалации с применением запрещенных фосфорных боеприпасов, а также бочковых бомб неприемлемо. Анкара не будет сидеть сложа руки и учтет призывы местного населения», - приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

Президент Турции также раскритиковал США за провал договоренностей по города Манбидж на севере Сирии.

«Наш стратегический партнер в лице США не сдержал обещаний по Манбиджу. Ожидаемые шаги не предприняты, однако это не означает, что Анкара откажется от планов по данному району. Турция готова к реализации мер по Манбиджу» , - пообещал Эрдоган.