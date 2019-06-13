Демонстранты с камнями напали на кортеж премьера в Албании
На востоке Албании протестующие, вооружившись камнями, обстреляли кортеж премьера и лидера правящей Социалистической партии Эди Рамы, сообщает РИА Новости.
Оппозиционная Демократическая партия заявила, что в стране может произойти государственный переворот из-за намерения партии Рамы измерить уровень доверия в парламенте к президенту Илиру Мете в связи с отменой муниципальных выборов. Процедура назначена на 30 июня. Оппоненты регулярно проводят акции протеста, которые приводят к массовым беспорядкам.
Инцидент произошел в четверг вечером. Колонна автомобилей ехала по городу Либрадж. Протестующие заблокировали дорогу, по которой Эди Рама ехал в город Либражд, чтобы объявить кандидата в мэры от Социалистической партии. Они забросали правительственные автомобили камнями и разными предметами и скандировали "Рама, прочь!". Водитель премьера был вынужден выбрать альтернативный маршрут, чтобы избежать эскалации конфликта.
Несколькими днями ранее протестующие собрались у резиденции премьер-министра и забросали ее коктейлями Молотова и петардами.