Экс-мэр американского города стал главным комиссаром в Армении

Экс-мэр американского города Глендейл (штат Калифорния) Заре Синанян решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна назначен на должность главного комиссара по делам армянской диаспоры при главе правительства. Соответствующий указ подписан армянским премьером сегодня, пишет интернет-издание EurAsia Daily.

Синанян уроженец Еревана. В 1988 году переехал в США, окончил Южно-Калифорнийский университет и Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе. Мэр города Глендейла в 2014-2015 гг.

Парламент Армении в мае одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О структуре правительства». В числе прочих изменений бывшее министерство диаспоры республики заменено институтом главного комиссара по делам диаспоры при аппарате премьер-министра.